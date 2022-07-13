محافظ سوهاج يتفقد انتظام سير العمل بمواقف نقل الركاب

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، انتظام سير العمل بموقف سيارات ساقلتة ودار السلام في مدينة ناصر، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بالمواقف، والتقى عدداً من المواطنين والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم زيادة الأسعار عن التعريفة المقررة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ سوهاج مسئولي المرور والمواقف والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة على المواقف، ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف.

المحافظ يتابع حركة نقل الركاب على خطوط السير

كما تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، انتظام سير العمل بمجمع مواقف قرى مركز سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، وذلك لمتابعة حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

واستمع المحافظ، خلال جولته، إلى عدد من الركاب والسائقين، وتعرف على مطالبهم، موجهاً بضرورة تواجد ممثل عن إدارة المرور والمواقف والوحدة المحلية بكل موقف، لمراقبة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة الأسعار عن التعريقة المقررة، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.