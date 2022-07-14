الإجازة تنعش المناطق السياحية بالفيوم ووادي الريان يستقبل الآلاف

انتعشت السياحة بمحافظة الفيوم خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استغل الكثيرون إجازة عيد الأضحى المبارك، في الاستمتاع بالجو المعتدل داخل مختلف المناطق السياحية بالمحافظة، خصوصاً المناطق التي تقع على ضفاف بحيرة قارون، ووادي الريان، وقرية تونس السياحية، حتى أصبحت تلك الأماكن كاملة العدد، بل وشهدت حالة من الزحام خلال أيام الإجازة.

الآلاف يزورون بحيرة قارون

وشهدت الفنادق والمنتجعات الواقعة على ساحل بحيرة قارون، إقبالاً كبيراً من الزوار سواء من أهالي محافظة الفيوم، أو من المحافظات الأخرى، حيث توافد الآلاف عليها للاستمتاع بالبحيرة، وحمامات السباحة، وتناول وجبات الأسماك الشهية التي تشتهر بها قرية شكشوك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وادي الريان كامل العدد

وفي منطقة وادي الريان، توافد الآلاف من العائلات، ورحلات الشباب على الوادي، للاستمتاع بالاستحمام في منطقة الشلالات والبحيرة العليا والسفلى، بالإضافة إلى مغامرة التزحلق على الرمال، التي تجذب الزوار من مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً الاستمتاع برحلة بحرية بالمراكب داخل البحيرة السفلى.

زحام في الحدائق والمتنزهات

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إنّ الحدائق العامة والمتنزهات، والمناطق الأثرية، وعين السليين، والمحميات الطبيعية، شهدت إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين، منذ ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولا زالت مستمرة حتى الآن، لقضاء إجازة العيد وسط أسرهم.

في قرية تونس.. «مفيش مكان»

وفي قرية تونس السياحية، أكد محمد ربيع، أحد منظمي الرحلات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القرية كاملة العدد منذ أول أيام العيد، موضحاً أنّ الكثيرين كانوا حريصين على حجز أماكن، سواء داخل الفنادق، أو شاليهات وفلل خاصة داخل قرية تونس، للاستمتاع بالطبيعة الساحرة للقرية، بالإضافة إلى الأكل والشاي البدوي، وأيضاً رحلات السفاري، وزيارة معالم تونس، مثل مدرسة الفخار.

نشر تمركزات إسعاف وإنقاذ

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قبيل عيد الأضحى المبارك، على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمناطق السياحية، من نقاط إسعاف، تتمركز داخل المناطق الحيوية والرئيسية، وتوافر الإسعافات الأولية، وتواجد شرطة المسطحات المائية، ونشر المنقذين على الشواطئ المختلفة، للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ، حرصاً على سلامة المواطنين وزوار المحافظة خلال العيد وموسم الإجازات.