أهالي الفيوم يبحثون عن صاحب «صورة عليها طلاسم» في المقابر: «معمولك عمل»

شنّ أهالي مركز «سنورس» بمحافظة الفيوم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل إلى هوية شخص مجهول، عثروا على صورة شخصية له داخل المقابر، مكتوب عليها طلاسم بالدماء، وملفوفة في قطعة قماش بيضاء مكتوب عليها سحر وطلاسم أيضاً، وذلك في أثناء حملة تنظيف للمقابر في مدينة «سنورس»، مُطالبين من يعرفه بالتواصل معهم.

صورة عليها طلاسم

وقال أحمد محمود، مسؤول حملة تنظيف المقابر بمدينة سنورس إنَّ حملة تنظيف المقابر تواصل عمليات تطهير المقابر من السحر والأعمال السفلية، موضحاً أنّهم أثناء عملهم بالأمس، عثروا على قطعة قماش بيضاء عليها سحر بكلمات غير مفهومة وفي نهايته كلمات «طلاق، وسرطان معدة، وفشل» بالإضافة إلى صورة لشخص مجهول وعليها طلاسم أيضاً.

البحث عن مجهول

وأضاف مسؤول حملة تنظيف المقابر، لـ«الوطن»، أنّهم التقطوا صورة للقطعة القماشية، مع نشرها على مختلف الصفحات والمجموعات بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمحافظة الفيوم، أملاً في الوصول إلى صاحب الصورة المجهولة.

استمرار تنظيف المقابر

ولفت إلى أنَّ حملة تطهير وتنظيف المقابر من السحر والأعمال السفلية لا تزال مستمرة في «سنورس»، من خلال فريق من الشباب والشيوخ وأئمة المساجد المتطوعين في ذلك العمل، وذلك بعد انتشار ظاهرة استخدام المقابر لدفن السحر.