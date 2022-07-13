أرقام ساخنة لشكاوى مخالفات تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

خصصت محافظة القليوبية أرقاما ساخنة لغرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين من مخالفات تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية، بعد تحريك أسعار البنزين والمواد البترولية، حيث اعتمد المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، التعريفة الجديدة لمختلف خطوط المواصلات الداخلية والخارجية، وتم إبلاغ السائقين بها، وإعلانها بالمواقف العمومية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشدت محافظة القليوبية المواطنين الإبلاغ عن كافة المخالفات من جانب السائقين المخالفين لتنفيذ قرار تعريفة الركوب الجديدة، أو عدم الالتزام بخطوط السير في مختلف مراكز القليوبية، وشددت على أن المخالف سيعرض نفسه لعقوبات صارمة.

أرقام الخطوط الساخنة لشكاوى تعريفة الأجرة

وحددت المحافظة الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمخالفة تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية على مدار الساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهي:

الخط الساخن: 114

تليفونات شكاوى المحافظة رقم: 01119992624 (واتسآب)

حملات مستمرة علي المواقف

ونوهت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، شدد علي تكثيف حملات الرقابة على المواقف، لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية، للتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين بأي صورة، وذلك في إطار متابعة قرار المحافظة لتنفيذ التعريفة الجديدة للركوب بالمواقف، من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات في المحافظة، بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، مع غرف العمليات بالمدن والأحياء، مطالباً المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة.

واعتمد محافظ القليوبية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط السير الداخلية والخارجية بالمحافظة، بعد تحريك أسعار البنزين والمواد البترولية، بنسبة تتراوح بين 5 و7%، وذلك على أثر تحريك أسعار المواد البترولية، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء.