أجرة المواصلات في محافظة القليوبية بعد تحريك أسعار البنزين.. القائمة الكاملة

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أسعار أجرة الموصلات في محافظة القليوبية بعد تحريك أسعار البنزين والمواد البترولية بالقرار رقم 931 لسنة 2022 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

«الوطن» تستعرض أسعار أجرة الموصلات في محافظة القليوبية بعد تحريك أسعار البنزين والمواد البترولية، والتي تراوحت ما بين 5% إلى 7% على كافة خطوط السير.

أسعار أجرة الموصلات في محافظة القليوبية بعد تحريك أسعار البنزين

وأعلنت محافظة القليوبية أسعار الموصلات بعد تحريك أسعار البنزين والمواد البترولية كالتالي:

حملات لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة المقررة

وقال محافظ القليوبية في بيان له، إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ، إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب)، مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.