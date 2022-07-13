«حماية المستهلك»: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق تعريفة النقل الجديدة

أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانا صحفيا، بشأن متابعة وضبط الأسواق، وضمان عدم التلاعب في أسعار النقل بعد تحريك أسعار بعض المحروقات.

ضبط الأسواق

وصرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه في إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب في أسعار النقل بعد تحريك أسعار بعض المحروقات، شكل جهاز حماية المستهلك على الفور غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديدة.

وجرى تكليف الإدارات المختصه بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع كافة الأجهزة الرقابية، اعتبارا من اليوم، على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الالتزام بالتعريفات التي تقررها الأجهزة المحلية بالمحافظات، خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

الالتزام بالتعريفة المحددة

ويهيب جهاز حماية المستهلك بجميع سائقي سيارات نقل المواطنين بالالتزام بالتعريفة المحددة، منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون.