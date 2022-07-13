محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمجمع المواقف

تفقد محافظ قنا ومدير الأمن، محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية، وانضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية والإعلان عن الأسعار بعد زيادة تعريفة الوقود، كما تفقدا مجمع المواقف بمدينة قنا لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارة الأجرة، وخلال الجولة التقى محافظ قنا ومدير الأمن بعدد من السائقين والركاب المترددين على المجمع، وأكدا أنه لن يُسمح بأي حال من الأحوال بالاستغلال أو المغالاة في رفع الأجرة، وأنه سيتم تطبيق القانون بحسم حيال المخالفين، موجهين بوضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

إجراءات مشددة لتطبيق التعريفة الجديدة

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن هذه التعريفة تم وضعها من قبل اللجنة العليا لإدارة المواقف التي راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، وأنه لا تهاون مع أي سائق يخالفها، موجها مسئولي إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مشددا على ضرورة إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير.

التصدي لاستغلال السائقين

وأضاف محافظ قنا، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على الخط الساخن 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291).