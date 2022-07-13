3 أسباب وراء تحريك أسعار البنزين والسولار في مصر يوضحها خبير بترولي

حركت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أسعار البنزين، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، وبحسب المحددات المتفق عليها من خلال دراسة السوق وعمل معادلة سعرية، ليكون هناك سعر عادل للمواطنين وللدولة.

وعن أسباب تحريك الأسعار، قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن القرار جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل غير مسبوق، إذ ارتفعت الأسعار العالمية لأكثر من 50%، ما يؤثر بشكل كبير على موازنة الدولة.

الأزمات الاقتصادية العالمية والسياسية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والسياسية كان له دور في تحريك أسعار البنزين، نتيجة قيام الدولة باستيراد كميات المواد البترولية بالدولار.

وأشار إلى أن ارتفاع أعباء التشغيل والمصاريف الخاصة بالنقل وتكرير المواد البترولية وفصلها لأكثر من 20% زادت الأحمال على الدولة، وهذا هو السبب الثالث لتحريك أسعار البنزين والسولار في مصر.

أسعار البنزين الجديدة

- 8 جنيهات للتر البنزين 80.

- 9.25 جنيه للتر البنزين 92.

- 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

- السولار بـ7.25 جنيه.

ويأتي قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بتحريك أسعار البنزين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، خاصة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادة كبيرة لأسعار النفط والمنتجات البترولية التي نستورد جزءًا منها لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك سعر الدولار.