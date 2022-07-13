موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022.. «شوف هتقبض امتى»

اقترب موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للموظفين الحكوميين والعاملين بأجهزة الدولة البالغ عددها 66 جهة وفقا لجداول معلنة من وزارة المالية، والمنشورة بالكتاب الدوري، وذلك تزامنا مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

ويبدأ موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة من موظفين حكوميين بالوزارات والهيئات، والمحدد سلفا في الكتاب الدوري لوزارة المالية، يوم الأحد 24 يوليو الجاري لعدد 33 هيئة ووزارة.

ويتم توزيع مرتبات شهر يوليو 2022 في أول يوم للصرف على العديد من الجهات وأبرزها وزارات التموين والتجارة الداخلية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والأوقاف، والسياحة، والآثار، والإسكان، والثقافة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، والهجرة، والاتصالات، والقوى العاملة، والصحة.

ويأتي موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، لليوم الثاني على التوالي الموافق الإثنين 25 يوليو، حيث يتم توزيع رواتب موظفين 33 جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات إدارية ورقابية؛ أبرزها التربية والتعليم، والتعليم العالي، والكهرباء والطاقة، والتضامن، والتنمية المحلية.

فيما يتم توزيع رواتب العاملين بباقي أجهزة الدولة على مدار 3 أيام كالتالي؛ الثلاثاء والخميس والأحد الموافق 26 و27 و31 يوليو 2022، كـ مواعيد صرف مرتبات الشهر الواردة في الكتاب الدوري لوزراة المالية.

4.5 مليون موظف ينتظرون «القبض» بعد 11 يوما

ويبلغ العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفقا لآخر الإحصائيات نحو 4,5 مليون موظف، يتم صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتسعى الدولة المصرية لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى صرف مرتبات الموظفين، وذلك في إطار خطتها للشمول المالي والتحول الرقمي لـ 2030، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية.