«القبض قرب».. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

يترقب الموظفون والعاملون بأجهزة الدولة في مصر مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، والتي يرغبون في صرفها مبكرا لهذا الشهر تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022.. تبدأ من يوم 24

ووفقا لما جاء في بيان وزارة المالية، فإنَّ مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022، يبدأ في يوم الأحد الموافق 24 يوليو، حيث يتم صرف المرتبات لـ33 هيئة ووزارة.

أبرز الجهات التي يتم توزيع مرتبات شهر يوليو 2022 في أول يوم للصرف

وتتضمن الوزارات والهيئات التي يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لها في يوم 24 من الشهر الجاري، الجهات الآتية وزارات «الصناعة والتجارة»، و«السياحة»، و«الطيران المدني»، و«الأوقاف»، و«قطاع الأعمال»، و«الثقافة»، و«الإسكان»، و«الآثار»، و«الداخلية»، و«قطاع الأعمال العام»، و«مجلس النواب»، و«الهجرة»، و«القوى العاملة»، و«الصحة»، و«الإنتاج الحربي»، و«الاتصالات»، و«التضامن الاجتماعي»، و«النقل»، و«التموين».

مواعيد مرتبات شهر يوليو الجاري.. ثاني يوم للصرف

فيما يتم صرف مرتبات العاملين بعدد 33 وزارة وجهة رسمية بالدولة يوم 25 يوليو الجاري، أبرزها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والكهرباء، والتنمية المحلية، والبيئة، والبترول والطاقة المتجددة.

باقي مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري

وبالنسبة لمواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 الباقية وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، فجاءت كالتالي للعاملين والموظفين بعدد 66 وزارة وهيئة حكومية؛ أيام الثلاثاء والخميس والأحد الموافق 26 و27 و31 من الشهر الجاري على التوالي.

يشار إلى أنَّ ماكينات الصراف الآلي للبنوك تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتم تغذيتها بشكل دوري، وذلك في إطار تعليمات البنك المركزي المصري لإتباع الإجراءات والتدابير الخاصة منعا لتزاحم المواطنين، خاصة في فترات صرف المرتبات.