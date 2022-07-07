مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين بـ66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وتحديدا يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري، على مدار 5 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو

وحدد كتاب دوري أصدرته وزارة المالية نهاية الشهر الماضي، جداول ومواعيد صرف مرتبات يوليو 2022 الحالي، ليبدأ بعد إجازة عيد الأضحى، وتحديدا يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري، للموظفين والعاملين بـ33 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، أبرزها وزارات الصحة والداخلية والخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والري والموارد المائية والزراعة.

كما أشار الكتاب الدوري، إلى صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو 2022 للعاملين والموظفين بالـ66 وزارة وهيئة وجهة حكومية أيام الثلاثاء 26 من الشهر الجاري، ثم الخميس 27، وأخيرا الأحد 31.

وتصرف وزارة المالية يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري، المرتبات لـ33 وزارة وجهة وهيئة حكومية، أبرزها وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة والطيران المدني والتضامن الاجتماعي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول.

مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر

وأكد الكتاب الدوري، أنه جرى تحديد مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2022، وجرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.