عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: وزعنا لحوما وأغذية بـ770 مليون جنيه

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن التحالف يتكون من أكبر 23 جمعية ومؤسسة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن التحالف قائم على التشاركية بين المؤسسات وعدم العمل في شكل جزر منعزلة، وكانت الخدمات تتكرر في نفس الأماكن.

مرحلتان لمبادرة وصل الخير

وأوضح «فؤاد» خلال استضافته في برنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحالف يعمل على تنسيق العمل بين الجمعيات والمؤسسات على مستوى المحافظات لتقديم أفضل خدمة للمواطن، من خلال قاعدة بيانات لا تشمل أي تكرار بالتعاون بين المؤسسات والجمعيات، لافتا إلى أن التحالف أطلق مبادرة وصل الخير بمرحلتيها الأولى والثانية والتي تتضمن عدة محاور منها المحور الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتضمن أيضا توزيع لحوم الأضاحي وصناديق الغذاء بتكلفة وصلت إلى 770 مليون جنيه جرى ضخها من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كيان قانوني للتحالف الوطني للعمل الأهلي

وأشار «فؤاد» إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك كيان قانوني للتحالف لضمان استمرارية العمل، مؤكدًا أن الجمعيات والمؤسسات المنضمة للتحالف تعمل منذ سنوات على أرض الواقع.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الهدف من التعاون بين الجمعيات والمؤسسات في التحالف هو منع تكرار الدعم في نفس المكان لنفس الأفراد في مقابل إهمال مناطق كاملة بحاجة للدعم، ويتم ذلك من خلال قاعدة بيانات منقحة يمكن استخدامها في جميع المبادرات التي تقدمها الدولة المصرية.