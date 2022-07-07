التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع الأضاحي قبل أيام من العيد.. «فيديو»

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة إجمالية قدرها نصف مليون جنيه، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «التحالف الوطني أكبر حملة لتوزيع الأضاحي بقيمة نصف مليار جنيه».

جولات تفقدية للوقوف على جاهزية المزارع

وقامت الجمعيات والمؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وجودة الكشف عليها، كذلك المجازر واستعدادها لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

واستهدف التحالف استقبال مجزر بأبو سمبل خلال 2000 أضحية خلال أيام العيد وسيتم توريد 500 رأس للجمعيات الشريكة بمحافظات المختلفة لإجراء عمليات الذبح والتوزيع، وسيتم توريد 500 رأس للجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة لإجراء عمليات الذبح، والتوزيع يشمل أنحاء الجمهورية كافة.

ومن المستهدف استقبال 1000 أضحية في 6 مجازر مقسمة على محافظات بني سويف والبحيرة والدقهلية والقليوبية والفيوم وذلك في أيام العيد، وسيضيف التحالف 1300 طنا من الأضاحي سيتم ذبحها بالخارج في الهند والبرازيل والتوزيع سيشمل أنحاء الجمهورية كافة.

توريد 3 آلاف أضحية

أيضا، سيعمل التحالف على توريد 3 آلاف أضحية في 3 مجازر وهي مجزر البشاير بالسادات ومجزر الفيوم ومجزر أبو سمبل بالحجر البيطري بأسوان، بالإضافة إلى ذبح 100 أضحية بلدي يتم توزيعهم في نطاق 5 محافظات هي البحيرة والأقصر والغربية والفيوم وأسيوط.