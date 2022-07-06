«التحالف الوطني» يطلق أكبر حملة توزيع الأضاحي بنصف مليار جنيه

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة إجمالية بلغت نحو نصف مليار جنيه، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأجرت الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جولات تفقدية؛ للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤس واجراء الكشف البيطري عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

2000 أضحية

واستهدف بنك الطعام، أن يستقبل مجزر وادينا بأبو سمبل طاقة إجمالية 2000 أضحية خلال أيام العيد، وسيتم توريد 500 رأس للجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة لإجراء عمليات الذبح، والتوزيع يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

أما جمعية الأورمان، استهدفت استقبال 1000 أضحية في 6 مجازر مقسمة على محافظات (بني سويف – البحيرة – الدقهلية – القليوبية - الفيوم) وذلك خلال أيام العيد، وستضيف الأورمان 1300 طن أضاحي سيتم ذبحها بالخارج (الهند - البرازيل)، والتوزيع يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

صناع الحياة تستعد لذبح 700 رأس ماشية

كما استهدفت مؤسسة مصر الخير أن تستقبل 3000 أضحية في ثلاث مجازر وهي مجزر البشاير بالسادات، ومجزر الفيوم، ومجزر أبو سمبل بالحجر البيطري بأسوان، مضافاً إليها عمليات الذبح اليدوي والتوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي السياق، ذاته تستعد مؤسسة صناع الحياة لذبح 700 رأس ماشية ما بين عجول وماشية، بالإضافة إلى توزيع 20 ألف كيلو من اللحوم، بحيث يكون إجمالي المستفيدين 70 ألف اسرة على مستوى الجمهورية، كما تستعد مؤسسة صناع الخير لذبح 100 أضحية بلدي ليتم توزيعهم في نطاق 5 محافظات هي «الأقصر والبحيرة والغربية والفيوم وأسيوط».

مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مستوى الجمهورية

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك، إذ تتنوع هذة المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد، بالإضافة إلى تجهيز العرائس، بتكلفة إجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر بـ 625 مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من 30 يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

تأتي هذه المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.