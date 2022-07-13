محافظ الشرقية يُفاجئ موقف الزقازيق العمومي بمنطقة «الأحرار»

فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الموقف العمومي لمدينة الزقازيق، في منطقة «الأحرار»، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب

التقى محافظ الشرقية عدداً من المواطنين المتواجدين بالموقف، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وطالبهم بتحمل مسئولياتهم والإبلاغ فوراً عن أي تجاوزات تحدث في الموقف، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، وذلك على مدار اليوم، للتعامل الفوري معها.

وضع لوحات بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف، بوضع لوحات كبيرة بالمواقف، موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل خط سير، وكذلك وضع «استيكر» على السيارة، موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.

وأكد المحافظ على رجال المرور، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامة للمواقف، بشن حملات مفاجئة على المواقف، مؤكداً أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب، يتم وقف خط السير فوراً، واتخاذ اللازم قانوناً.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من سعد الفرماوي، السكرتير العام، والعقيد وائل جعفر، رئيس مباحث المرور، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وسعيد عاشور، مدير الإدارة العامة للمواقف.