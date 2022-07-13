محافظ الشرقية يصدر قرارا بتحديد أجرة ركوب سيارات التاكسي والسرفيس

تنفيذًا لما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار المواد البترولية، أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم «10241» لسنة 2022، بتعديل تعريفة ركوب السيارت التاكسي العداد بمدن المحافظة، ليكون فتح البنديرة 8 جنيهات تشمل كيلو متر واحد على أن تزاد القيمة بواقع جنيهين لكل كيلو متر واحد و8 جنيهات لساعة الانتظار الأولى، وتزيد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.

تعريفة ركوب سيارات السرفيس

كما قرر محافظ الشرقية تحديد تعريفة ركوب سيارات السرفيس لخطوط السير داخل مدن المحافظة لتكون جنيهين.

الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة

وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب بمختلف مواقف السيارات في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بالمحافظة، وإلزام السائقين بوضع استيكر على كل سيارة بمكان ظاهر فيه التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مؤكدًا على إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بمكان ظاهر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد المحافظ على الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وتعديلاتهما وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم (10240) لسنة 2022 بحضور اللجنة النقابية للنقل البري بالشرقية.