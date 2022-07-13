حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، مستغلين العطلات الرسمية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ههيا

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا، بفك خشب مشدود لبدروم بناحية المهدية زمام الوحدة المحلية بالمهدية، كما تم إزالة مقبرة في المهد بناحية صبيح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتصدي لبناء مخالف بمقابر بناحية كفر الدير التابعة للوحدة المحلية بالتلين وتم إيقاف البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف فوراً، وفي الوحدة المحلية بسنهوت تم التصدي لحالة بناء مخالف عبارة عن صب سقف دور أول علوي بمساحة 80 مترا باسم المواطن «ي . س» المقيم بقرية سنهوت، وتم إزالة الصبة الأسمنتية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي الوحدة المحلية بالتلين، تم التصدي لبناء حجرة مخالفة وسور خارجي بمساحة 23 مترا بقرية سنيطة بأبو طوالة، وتم إزالة المخالفة في الحال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وفي الوحدة المحلية ببني هلال تم إزالة سقف الدور الأول العلوي بقرية بيشة عامر التابعة للوحدة المحلية ببني هلال، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، بإزالة حالتي تعدي بقرية جلفينا 3 التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان.

إزالة الأبنية المخالفة في قرى الشرقية

وجاءت الحالة الأولى عبارة عن إزالة سور من الدبش الأبيض على مساحة 27 مترا طوليا، أما الحالة الثانية فهي إزالة سور من الدبش الأبيض على مساحة 31 مترا طوليا، وتمت الإزالة بواسطة رجال ومعدات الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر البحرية، بإزالة سور على مساحة 156م2، مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية، وإزالة سور آخر على مساحة 255 م2 بصان البحرية وتطبيق القانون على المخالفين.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بإزالة بالوحدة المحلية بالصوة بعزبة السيد أيوب على مساحة 60 م، كما تم إزالة فورية لسقف دور تاني علوي بعزبة أمين النمر التابعة للوحدة المحلية بالصوة على مساحة 100 متر، وكذلك إزالة سور بالدبش بعزبة الشيخ حامد التابعة للوحدة المحلية بالصوة على مساحة 1 قيراط، كما تم إزالة سور دور أول علوي بالأسادوة التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وبالوحدة المحلية بالحلمية تم إزالة كشك صاج على مساحة 15مترا بقرية هدي شعراوي - الجعفرية، التابعة للوحدة المحلية بالحلمية، وتطبيق القانون على المخالفين.