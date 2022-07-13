تامر حسني يفتتح حفله في العلمين بأغنية «حلو المكان»

صعد منذ قليل، الفنان تامر حسني على مسرح حفله بمنطقة العلمين على نغمات أغنيته الشهيرة حلو المكان، وسط تصفيق حار من الجمهور.

تامر حسني يقدم أغنيتي كل مرة وصعبة

واستكمل تامر وصلته الغنائية بتقديم أغنيتي «كل مرة اشوفك فيها» و«صعبة»، وقدم شكرا خاصت لجمهوره الذي حضر الحفل، وطالبهم بالتفاعل معه طوال الحفلة.

يذكر أن تامر حسني طرح منذ أيام فيلم بحبك في دور العرض السينمائية المصرية والعربية، وتدور أحداثه حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط بين فتاتين.

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بالعلمين 22 أغسطس

ومن المقرر أن يحيي تامر حسني حفلا غنائيا آخر في العلمين، 22 أغسطس بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد.