بعد إثارته الجدل.. تامر حسني يكشف حقيقة ارتفاع إيرادات فيلم «بحبك»

أصدر الفنان تامر حسني، بيانًا قبل قليل، للرد على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا على السوشيال ميديا، بسبب ارتفاع إيرادات فيلمه الجديد «بحبك» لأكثر من 100 مليون جنيه، رغم طرحه بالتزامن مع أيام عيد الأضحى، حيث توالت ردود أفعال جمهوره ومتابعيه حول المبالغة في هذا الرقم.

تامر حسني: وجب التوضيح لمن اختلط عليهم الأمر

وكتب تامر حسني، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلًا: «توضيح لمن اختلط عليهم أمر إيرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداولة، واجب علينا التوضيح».

وأرفق حسني، جدول لإيرادات الفيلم بالدول التي يُعرض بها قائلا: «فيلم بحبك وأفلام الفنان تامر حسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا كما مذكور أمامكم بالتفصيل وزادت أكثر مع فيلم بحبك، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامرحسني دوليا».

فيلم بحبك يحقق إيرادات 19 مليون جنيه في مصر

وتابع قائلًا: «الإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط، والحمدلله اليوم في رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى 19 مليون جنيه ونصف والإيراد الدولي 154 مليون جنيه، بمجموع 173 مليون و نصف حتى الآن».

واختتم بيانه قائلا: «ومازال الفيلم في بداياته ويُعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامر حسني في مسيرته الفنية في الأيام الأولى للفيلم.. لكم منا جزيل الشكر».

ويخوض الفنان تامر حسني، تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة من خلال فيلم «بحبك»، إلى جانبة كتابة السيناريو والحوار ويشاركه البطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل، أحمد عزمي.