أغنية «وأنت بعيد» لـ تامر حسني تقترب من 6 ملايين مشاهدة في 4 أيام

حققت أغنية «وأنت بعيد» للفنان تامر حسني، نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، خلال الأيام الماضية، كما حصدت إشادات واسعة من الجمهور.

أغنية «وأنت بعيد» إخراج تامر حسني

واقتربت أغنية «وأنت بعيد» لتامر حسني، من تحقيق 6 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وإخراج تامر حسني.

إيرادات فيلم «بحبك» لتامر حسني

وتُعد أغنية «وأنت بعيد» إحدى أغاني فيلمه الجديد «بحبك» الذي يُعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث حقق إيرادات بلغت 19 مليونا و462 ألف جنيه خلال 6 أيام من عرضه.

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك» بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، هدى المفتي، شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراجه.

كما طرح تامر حسني، أغنية أخرى ضمن أحداث فيلم «بحبك» تحت عنوان «هدلعني» والتي تخطت الـ 10 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها.

أفلام عيد الأضحى 2022

ويتنافس في دور العرض السينمائية المختلفة الآن 3 أفلام أخرى، وهي «كيرة والجن» للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، الذي حصد حتى الآن 53 مليونا و267 ألف جنيه، والثاني فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، والثالث «عمهم» للفنان محمد إمام الذي حقق إجمالي إيرادات بلغت 15 مليونا و958 ألف جنيه.