استعدادات حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة قبل ساعات من انطلاقه.. صور

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي اليوم الأربعاء، بأحد الشواطئ في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك على هامش احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ورصدت «الوطن» استعدادات الحفل قبل ساعات من انطلاقه، ويشهد محيط الحفل تشديدات أمنية شديدة بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

ومن المقرر أن يغني تامر حسني باقة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، كما يشهد الحفل مفاجآت عديدة تتضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «عشأنجي».

نجاح فيلم بحبك لتامر حسني

ويعرض بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، فيلم بحبك، الذي شهد نجاحا كبيرا، ويحتل حاليا المرتبة الثانية في الإيرادات بعد «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز.

تفاصيل فيلم «بحبك»

وتدور أحداث فيلم «بحبك» حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، هما هدي المفتي وهنا الزاهد، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

أبطال فيلم بحبك

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك» تامرحسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدي المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ويشهد الفيلم أول تجربة تأليفية وإخراجية لتامر حسني.