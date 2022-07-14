سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14-7-2022 في محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، من أكثر الأشياء التي يحرص محبي ارتداء المشغولات الذهبية على متابعة أسعارها بشكل يومي، كما يهتم بها أيضًا محبو الاستثمار في المعدن الأصفر.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل يومي ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، مسجلًا 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس، بين 844 و853 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويُباع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيهًا، و1,137 جنيهًا للشراء، بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 14 يوليو، بين 1,125,714 جنيهًا لعمليات البيع، و1,137,143 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم الخميس، وزن 8 جرامات، سعر 7,880 جنيهًا للبيع، و7,960 جنيهًا للشراء.

بينما استقر سعر الذهب عيار 24 مسجلًا 1,048 جنيهًا، بما يعادل 55.53 دولار في أسواق المال، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 783.19 جنيه بما يعادل 41.52 دولار، في حين وصل سعر الجنيه الذهب 7,315 جنيهًا، بما يعادل 387.55 دولار، حتى كتابة هذه السطور.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا عالميًا، في بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مبلغ 714.38 جنيه، بما يعادل 48.44 دولار.