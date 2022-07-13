سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13-7-2022 في محلات الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب، تذبذبا في الأسواق ومحلات الصاغة، حيث شهدت انخفاضا وارتفاعا في اليوم الواحد على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تكثر حفلات الزفاف والخطوبة، بينما يتابع المقبلون على الزواج سعر جرام الذهب عيار 21 خاصة باعتباره الأكثر مبيعا، كما أنّه يتميز بقلة مصنعيته.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 و21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، مسجلًا 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا لعمليات الشراء.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، ين 844 و853 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويُباع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيه، و1,137 جنيه للشراء، بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 13 يوليو، بين 1,125,714 جنيه لعمليات البيع، و1,137,143 جنيه لعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء، وزن 8 جرامات، سعر 7,880 جنيه للبيع، و7,960 جنيه للشراء.

بينما استقر سعر الذهب عيار 24 مسجلًا 1,048 جنيه، بما يعادل 55.53 دولار في أسواق المال، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 786.19 جنيه بما يعادل 41.65 دولار، في حين وصل سعر الجنيه الذهب 7,336 جنيه، بما يعادل 388.29 دولار، حتى كتابة هذه السطور.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا عالميا، في بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مبلغ 719.39 جنيه، بما يعادل 48.59 دولار.