استقرار سعر جرام الذهب عيار 21.. تعرف على سعر الذهب اليوم

بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ترتفع عمليات البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر شعبية، فضلا عن سعر الذهب اليوم في السوق المحلية بنهاية تعاملات اليوم الرابع من عيد الأضحى سواء في محلات الصاغة أو البورصات العالمية.

وفيما يلي، يجيب موقع «الوطن» عن أكثر الأسئلة بحثًا عبر محركات البحث العالمية ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر الذهب اليوم في نهاية التعاملات المسائية اليوم، التي شهدت استقرارا ملحوظا في السعر سواء محليًا أو عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في سعر الذهب اليوم بالثقافة الشعبية المصرية في شراء المشغولات الذهبية، واستقر اليوم في محلات الصاغة، ليسجل نحو 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وينطبق استقرار الأسعار على باقي الأعيرة، حيث حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على نفس قيمته منذ بداية التداول وهو عند النقطة السعرية 1126 جنيهًا، و1137 جنيها للشراء، وكذلك الأمر على سعر جرام الذهب عيار 18، حيث سجل اليوم سعر يتراوح ما بين 844 و853 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم إلى 1,125,714 جنيه للبيع، و1,137,143 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم، 7880 جنيها للبيع، و7960 جنيها للشراء.

مع العلم أن تلك الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب المقررة على المشغولات الذهبية والتي تتفاوت من عيار لأخر.

سعر الذهب في البورصات العالمية

وأما على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1048 جنيهًا، بما يعادل 55.54 دولار في أسواق المال، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 786.14 جنيه بما يعادل 41.65 دولار، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7337 جنيها، بما يعادل 388.77 دولار، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 917.17 جنيه، بما يعادل 48.60 دولار.