سعر جرام الذهب عيار 21.. استقرار بثالث أيام عيد الأضحى

تشهد أسعار الذهب استقرارا واضحا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21،على نفس أسعار أول وثاني أيام العيد، التي شملت زيادة قدرها 50 جنيها للجرام مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وسجل الذهب ارتفاعا طفيفا في تلك الفترة بسبب الإقبال على الشراء من جانب الشباب المقبل على الخطبة أو الزواج.

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم، وبشكل خاص سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين ثالث أيام العيد، في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نفس سعره خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث سجل 995 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين ثالث أيام العيد

- بلغ سعر الأوقية اليوم 1741 دولارًا.

- عيار 24 بلغ اليوم 1137 جنيهًا.

- الذهب عيار 18 سجل 853 جنيهًا.

- الذهب عيار 14 سجل 665 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب سجل 7960 جنيهًا، وذلك دون قيمة المصنعية أو الضريبة.

وكشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال منشور سابق، عن وجود ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية، مع بداية أول أيام عيد الأضحى؛ نظرا لزيادة الإقبال في تلك الفترة على شراء المشغولات الذهبية، حيث إن موسم الأعياد كثيرا ما يرتبط بزيادة نسبة الإقبال.

أسعار الذهب قبل بداية أيام العيد

يذكر أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا واضحا خلال الأسبوع الماضي قبل بداية أيام العيد، وجاءت كالتالي:

- بلغ سعر الأوقية 1768 دولارًا.

- عيار 21 سجل 958 جنيهًا.

- عيار 24 سجل 1095 جنيها.

- عيار 18 سجل 821 جنيهًا.

- عيار 14 سجل 640.5 جنيه.