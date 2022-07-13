مسارح الدولة بالقاهرة والمحافظات تعلق لافتة «كامل العدد» في عيد الأضحى

شهدت مسارح الدولة بالقاهرة والمحافظات إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وعلقت لافتة «كامل العدد» طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وزيرة الثقافة: حشود جماهيرية في المسارح

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إن الحشود الجماهيرية في عروض مسارح الدولة خلال عيد الأضحى تعكس الثقة في المنتج الثقافي الوطني، وتعبر عن قدرة المجتمع على انتقاء المواد الفنية المميزة، مضيفة أن الإبداع الجاد وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير الوعي، مشيرة إلى نجاح خطوات تحقيق العدالة الثقافية بين جموع المصريين من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنفذها الوزارة بأسعار رمزية في شتى ربوع مصر.

عروض البيت الفني للمسرح

وكان البيت الفني المسرح قدم 9 عروض بالقاهرة والإسكندرية إذ قدم المسرح القومي عرض «الحفيد» بطولة لوسي وكوكبة من النجوم، عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، ومن إخراج يوسف المنصور.

أما فرقة المسرح الكوميدي فقدمت عرض «حلم جميل» بطولة سامح حسين، وحنان عادل، ومن إخراج إسلام إمام على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وقدمت فرقة مسرح الغد عرض «صانع البهجة» من إعداد وإخراج ناصر عبدالمنعم على مسرح الغد بالعجوزة.

أما فرقة مسرح الطليعة فقدمت عرضين هما «ليلة القتلة» من تأليف خوسيه تريانا وإخراج صبحي يوسف بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، و«الحب في زمن الكوليرا» عن رائعة جابريال ماركيز، كتابة منير بباوي ومن إخراج السعيد منسي بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض الجديد «عروستي»، تأليف محمد بهجت وإخراج محمد نور على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، بينما قدمت فرقة المسرح القومي للأطفال عرض «الجميلة والوحش» من تأليف ناصر محمود وإخراج محمود حسن، على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة قدمت عرض «كاندي كراش» من تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد متولي على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر والتى تفاعل معها الحضور وطالبوا بإعادة العرض مرة ثانية، كما قدمت فرقة مسرح الإسكندرية عرض «لسة فاكر» من تأليف محمد مرسي وإخراج سامح الحضري على مسرح ليسيه الحرية.

واستمتع الأطفال والكبار بعروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التي قدمها في القاهرة والاسكندرية والدقهلية، حيث علق السيرك القومي بالعجوزة لافتة كامل العدد وكذلك سيرك جمصة بالدقهلية، وعلى مسرح البالون تفاعل الحضور مع العرض المسرحي سندباد تأليف إسلام إمام وإخراج شادى الدالي.

وبقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون عرضت مسرحية «لحظة حب» بطولة بهاء ثروت و لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، تأليف محمد الصواف إخراج ياسر صادق.

وعلى مسرح جمصة الصيفي أقيم عرض «أنا العريس» بطولة مصطفى درويش، عايدة غنيم، الفنانة القديرة آمال رمزى، فتحى سعد، وفاء السيد، سحر عبد الله، حسن عثمان، أحمد السباعى، حمزة خاطر،نهلة خليل،بالاشتراك مع عدد كبير من نجوم المسرح الاستعراضي، تأليف أمين يوسف وإخراج صلاح لبيب، وعلى مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية قدمت فرقة انغام الشباب فريق شباب لايف تيم عروضها الفنية وتلاها عروض الفرقة القومية للموسيقى الشعبية .