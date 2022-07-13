محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل والمواصلات بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بزيادة تصل إلى 7% عن تعريفة الركوب السابقة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود.

ضبط المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، لمنع استغلال المواطنين، ولضبط المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة.

قال المحافظ إنه تم مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين عند وضع التعريفة الجديدة، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون على السائقين غير الملتزمين، ومجازاة كل من يثبت تقاعسه عن العمل من الجهاز التنفيذي خلال هذه الفترة.

زيادة أسعار الوقود بمعرفة لجنة التسعير التلقائي

وعقد محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، اليوم الأربعاء، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد إقرار زيادة أسعار الوقود بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعقيد وائل جعفر، رئيس مباحث المرور، وسعيد عاشور، مدير الإدارة العامة للمواقف، وحسن محمد عبدالحميد، رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ضرورة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، والتي زادت عن التعريفة القديمة بنسبة تصل إلى 7%، مراعاةً للبُعد الإجتماعي للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف، بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، لمنع استغلال المواطنين، ولضبط السائقين المخالفين.

وشدد المحافظ على وضع لوحات كبيرة بالمواقف، موضح عليها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، وكذلك وضع «استيكر» على السيارة، موضح به خط السير وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب في التعريفة المقررة، وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالباً المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي، وتحمل مسئولياتهم، وعدم الاستجابة لاستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين، من خلال الاتصال على الخط الساخن لإدارة الأزمات والكوارث على الرقم (2303693- 055)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.