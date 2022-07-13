حقيقة وفاة باسم سمرة.. مصدر مقرب من الفنان يطمئن الجمهور

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضيه، خبر وفاة الفنان باسم سمرة، مما جعل جمهوره يتساءل عن مدى صحة هذا الخبر، خاصة وأنه لم يظهر على حساباته بالسوشيال ميديا لينفي هذا الخبر.

حقيقة وفاة باسم سمرة

وعن حقيقة وفاة الفنان باسم سمرة، قال مصدر مقرب منه، في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنان يتمتع بصحة جيدة وموجود وسط أسرته، ويتابع نجاح فيلم «عمهم» والذي يُعرض حاليًا في دور العرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

وأضاف المصدر: أن الفنان باسم سمرة لا يلتفت إلى الشائعات ويفضل تجاهلها.

باسم سمرة «ملك الليل»

ويشارك الفنان باسم سمرة خلال موسم عيد الأضحى بفيلم «عمهم» بتجسيد شخصة «ملك الليل»، والذي حرص على الترويج له قبل عرضه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

عرض فيلم «عمهم»

وأنطلق فيلم «عمهم» في مصر وعدد من الدول العربية في 7 يوليو بجميع ، وسيتم عرضة خارج مصر يوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.