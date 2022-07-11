المونتير عمرو عاكف يخوض سباق عيد الأضحى بفيلمي «عمهم» و«بحبك»

يعيش المونتير عمرو عاكف خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض له فيلما «بحبك» بطولة الفنان تامر حسني، و«عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، وأجرى بالعمليات الخاصة بالجرافيك والمونتاج لكل من العملين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها المونتير عمرو عاكف، في مونتاج وجرافيك فيلمين يتم عرضهما خلال سباق موسم عيد الأضحى الحالي لفنانين كبار، مؤكدًا في بيانٍ صحفي أن كلا العملين أجهداه بشكل كبير للغاية، وبذل فيهما مجهودًا كبيرًا للوصول بالشكل الذي شاهده الجمهور حين عرض الفيلمين بدور العرض السينمائية، متمنيا النجاح لكلا العملين.

فيلم بحبك لـ تامر حسني في 200 شاشة تقريبًا

يشار إلى أن فيلم «بحبك» تأليف وإخراج تامر حسني، مونتير عمرو عاكف، وموسيقى تصويرية تامر حسني، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، والصوت محمد عبدالسلام، والملابس هالة عمر، ويعرض للجمهور العام بدون تصنيف عمري، في قرابة 96 دار عرض و200 شاشة تقريبًا.

وتتناول الأحداث حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة. ويشارك في بطولة العمل كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولي.

أبطال فيلم عمهم لـ محمد إمام

أما فيلم عمهم، فمن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، ومحمد لطفي، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وآيتن عامر، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، ومحمد ثروت، والشحات مبروك.

يذكر أن عمرو عاكف، نشر خلال الفترة الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو يكشف كواليس الجرافيكس الخاص بعدد من الأعمال في فيديو مجمع، موضحا كيف يتم الوصول للشكل الذي يشاهده الجمهور في الأعمال التي تم عرضها كمسلسل «كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف، وفيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني، وفيلم «النمس والإنس»، بطولة محمد هنيدي، لافتا إلى كم المجهود المبذول في العمل للوصول للشكل النهائي المقدم للجمهور.