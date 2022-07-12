أماكن عرض الفيلم الكوميدي عمهم للفنان محمد إمام في السينمات

يدخل الفيلم الكوميدي عمهم في منافسة كبيرة مع أفلام عيد الأضحى أبرزها كيرة والجن لكريم عبد العزيز وأحمد عز وفيلم بحبك بطولة تامر حسني، وتشهد أماكن عرض فيلم عمهم عمليات بحث كبيرة من المواطنين، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصة سلطان الملاكم الذي يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

فريق عمل فيلم عمهم

أبطال فيلم عمهم محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، آيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات مبروك، والمخرج حسين المنباوي، والفيلم من تأليف وسام صبري.

أماكن عرض فيلم عمهم

يُعرض عمهم في سينما جالكسي المنيل، سينما جلاكسى المعادي،سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما بورتو مارينا، سينما صن سيتي، سينما كايرو مول، سينما سان ستيفانو مول، سينما سي سينما أمير، سينما كوزموس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما زهران سيتي بارك، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما سي سينما رويال بلازا ، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما فوكس مول مصر، سينما جولف سيتي، سينما كايرو فيستفال VIP، سينما دي بوكس ستارز سينما، سينما بندر المعادي، سينما بورتو كايرو، سينما ريفولي طنطا، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما داون تاون، سينما ماجدة، سينما مروة، سينما سيتي مول، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما مترو القاهرة، سينما ديب مول، سينما أوديون، سينما السراي مول الحدائق، سينما سيني ماكس، سينما دنيا المصرية بلازا.

وقال الفنان محمد إمام فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن شخصية سلطان التي يقدمها مختلفة تماما عليه، ويقدمها للمرة الأولى، كما أنها تطلبت منه مجهودا كبيرا لكي يصل لشكل الجسم الذي يتناسب مع الشخصية وكان لا بد من التدريب بشكل جيد عليها.