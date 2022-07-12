13.5 مليون جنيه إيرادات فيلم عمهم لـ محمد إمام خلال 5 أيام

حقق فيلم «عمهم»، لـ محمد إمام، في ثالث أيام عيد الأضحى، نحو 4 ملايين و200 ألف جنيه، ويعد هذا الرقم أعلى إيراد يومي حققه محمد إمام على مدار جميع أفلامه في مشواره السينمائي، بعدما حقق 3.5 مليون في فيلمه جحيم في الهند عام 2016.

إيرادات فيلم عمهم

وبذلك أصبح إجمالي إيرادات فيلم عمهم لـ محمد إمام منذ طرحه يوم وقفة عيد الأضحى حتى أمس ثالث أيام عيد الأضحي 13 مليونا و500 ألف جنيه مصري.

أبطال فيلم عمهم لمحمد إمام

يشار إلى أن فيلم «عمهم»، يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، عدد كبير من النجوم؛ منهم رياض الخولي، ومحمد سلام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح، والشحات مبروك، وإشراف عام كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

العرض الخاص لفيلم عمهم

واحتفل محمد إمام، الخميس الماضي، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «عمهم»، في حضور جميع أبطال العمل؛ منهم رياض الخولي، وسيد رجب، ومحمد سلام، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، ومحمد أنور، وذلك بإحدى السينمات في مدينة السادس من أكتوبر.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام فيلم «لص بغداد» الذي عرض عام 2020 في دور العرض السينمائية المختلفة، وشارك في بطولته كل من: ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن «توتا»، سعد المختار، وعدد من ضيوف الشرف منهم: بيومي فؤاد، وأحمد رزق، والعمل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.