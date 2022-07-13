«كيرة والجن» في الصدارة بـ53 مليون جنيه.. و«عمهم» يتذيل قائمة الإيرادات

تصدّر فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد إيرادات السينما المصرية للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا في أسبوعه الثاني 34 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار مدة عرضه في دور السينما لـ53 مليونًا و267 ألف جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وفي المركز الثاني جاء فيلم بحبك إخراج وبطولة تامر حسني، محققًا 19 مليون و462 ألف جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «عمهم» للمخرج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام وعدد من نجوم الكوميديا، محققًا 15 مليونًا و958 ألف جنيه، وذلك في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي.

19 مليون لـ «بحبك» تامر حسني.. و«عمهم» يحقق 16 مليون جنيه

وعلق الكاتب أحمد مراد مؤلف فيلم كيرة والجن على المنافسة السينمائية خلال موسم عيد الأضحى، قائلًا في تصريحات لـ«الوطن»: «التنافس هو الذي يخلق النجاح الحقيقي.. وأتمنى النجاح لكل الأفلام المعروضة في الموسم السينمائي».

أحمد مراد: أضفنا 7 شخصيات لـ «كيرة والجن».. والتفاهم سر تعاوني مع مروان حامد

وأشار «مراد» إلى أنَّ تحويل الرواية لسيناريو استغرقت ما يقرب من عامين، وبالرغم من صعوبة التجربة بالنسبة له إلا أنه سعيد بها، «أضفنا 7 شخصيات لم تجد موجودة في الرواية إلى السيناريو، بجانب عدد من الأحداث تم إضافتها لرفع ديناميكية الفيلم حتى يستطيع المشاهد الاستماع بالأحداث على مدار 3 ساعات».

وعن تعاونه الخامس مع المخرج مروان حامد، أوضح: «يجمعنا في العمل تفاهم كبير قائم على وجود صيغة معينة نعمل بها، حيث نضع في البداية نظرية سينمائية ونلتزم به، وهو ما يجعل بينا حالة التفاهم خاصة أن خلفيتنا متشابهة، وهو أمر مهم في تنفيذ الأعمال السينمائية»