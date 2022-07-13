بايدن بعد وصوله لإسرائيل: «إيران قريبة جدا من تصنيع القنبلة النووية»

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن للقناة الـ12 الإسرائيلية، إن إيران باتت أقرب من أي وقت مضى للقنبلة النووية، وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف بايدن في تصريحات على هامش زيارته لإسرائيل، أن خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ فادحًا، مضيفًا: «يمكننا أن نعيد إيران للوراء إن توصلنا لاتفاق معها».

بايدن: سنعمل على التوصل لاتفاق نووي مع إيران

وأوضح بايدن: «سنعمل على التوصل لاتفاق نووي مع إيران ومواجهتها في الوقت نفسه».

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن ظهر اليوم إلى إسرائيل، ضمن جولته في الشرق الأوسط، واستقبله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، في مطار بن جوريون في زيارة تأتى على رأس المباحثات خلالها إيران وبرنامجها النووي.