أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 13-7-2022.. أبرزها المانجو

يبحث الكثير من محبي تناول الفاكهة الصيفية عن أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، بشكل دائم ومتكرر عبر محركات البحث المختلفة، إذ ينتظر محبو تلك الفاكهة هذا الموسم ليتناولوا ما يشتهون منها خاصة المانجو.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، وجاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- برتقال صيفي: يتراوح سعره بين 3 و 5 جنيهات.

- عنب بناتي: يتراوح سعره بين 5 و8.5 جنيه.

- عنب بناتي أحمر: يتراوح سعره بين 5 و8.5 جنيه.

- عنب أسود: يتراوح سعره بين 8 و12 جنيها.

- تفاح مصري: يتراوح سعره بين 4 و9 جنيهات.

- تفاح أمريكاني: يتراوح سعره بين 23 و29 جنيها.

- بلح سيوي: يتراوح سعره بين 20 و25 جنيها.

- تين برشومي: يتراوح سعره بين 15 و20 جنيها.

- كنتالوب: يتراوح سعره بين 3 و6 جنيهات.

- مانجو عويس: يتراوح سعر المانجو العويس بين 16 و30 جنيها.

- مانجو هندي: يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيها.

- مانجو تيمور: يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيها.

- مانجو زبدية: يتراوح سعرها بين 13 و17 جنيها.

- مانجو بلدي: يتراوح سعرها بين 7 و11 جنيها.

- مانجو سكري: يتراوح سعرها بين 15 و20 جنيها.

- البطيخ: يتراوح سعره بين 8 و10 جنيهات.

- خوخ بلدي عريشي: يتراوح سعره بين 4 و10 جنيهات.

- برقوق: يتراوح سعره بين 20 و40 جنيها.

- كمثرى مستوردة: يصل سعرها إلى 25 جنيها.

- كيوي: يصل سعره إلى 20 جنيها.

- أفوكاتو: يصل سعره إلى 50 جنيها.