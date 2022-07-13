القصة الكاملة لسرقة مسجد أرض اللواء.. «حاميها حراميها»

على مدار الأيام الأخيرة أثارت واقعة سرقة أحد المساجد في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلنها صاحب العقار الموجود به المسجد، ناشرا رسالة كتبها السارق على أحد الأعمدة.

تفاصيل الواقعة بالكامل وحقيقة الرسالة الغريبة والحيلة الخادعة التي لجأ إليها صاحب العقار، ترصدها «الوطن» خلال السطور التالية، حسب بيان وزارة الداخلية في بيان رسمي.

مواد البناء بـ 470 ألف جنيه

بدأت الواقعة من جانب صاحب العقار عندما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سرقة مسجد «الحي القيوم» بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، موضحا أنه تعرض للسرقة للمرة السادسة، زاعما أن المسروقات عبارة عن مواد بناء تصل تكلفتها إلى مبلغ 470 ألف جنيه.

رسائل من السارق على أعمدة المسجد

ونشر صاحب العقار صورا لرسائل محفورة على أعمدة المسجد من الداخل، مكتوبا عليها: «سامحوني أمي تعبانة في المستشفى وبتعمل عملية»، وطلب صاحب العقار من خلال «فيسبوك» السارق باستعادة ما سرقه مرة أخرى.

حقيقة سرقة مسجد أرض اللواء

على الفور بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فحص ما جرى تداوله من ادعاءات من صاحب العقار بشأن سرقة المسجد، وكشفت أن العقار المُشار إليه دون ترخيص، كما أنه صدر له قرار إزالة، وأن مالك العقار لجأ إلى هذا الإدعاء بوجود مسجد بالعقار، وأنه تعرض للسرقة أكثر من مرة للحيلولة دون تنفيذ الإزالة.

أجهزة الأمن رصدت تلك الصور المنشورة وأكدت عدم حقيقة الصور التي نشرها بشأن أن والدة السارق مريضة، وتبين من خلال الفحص أن مالك العقار هو من اختلق واقعة سرقة المسجد بالكامل من أجل المماطلة في تنفيذ قرار الإزالة.

إلقاء القبض على مالك العقار

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك العقار والمسجد، كما جرى تحرير محضر بتفاصيل الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه، بالإضافة إلى تحفظ جهات التحقيق على عدة مقاطع فيديو مفبركة، وأيضا الصور الموجودة على هاتف مالك العقار.