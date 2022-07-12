«الداخلية» تتمكن من ضبط 28 قطعة سلاح ناري و78 قضية مخدرات في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 28 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهم، وذلك على النحو التالي:

6 بنادق آلية.

3 بنادق خرطوش.

طبنجة.

18 فرد محلي.

45 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزينة متنوعة.

117 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 33715 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

102 حكما جنائيا.

9945 حكم حبس جزئي.

2096 حكم حبس مستأنف.

15879 حكم غرامة.

5693 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 78 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 14.730 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 9.485 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.451 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 256 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جراما.

كمية من مخدر الاستروكس وزنت 115 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 90 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 16 جراما.

عدد 1641 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 15 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 98 متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 277 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 26722 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 31 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.