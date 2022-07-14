بعد شائعة ديانا حداد.. هؤلاء أعلنوا اعتزالهم الفن نهائيا

حالة من الجدل أثيرت حول المطربة اللبنانية ديانا حداد خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ترددت شائعة اعتناقها الإسلام، وحذف جميع صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لتظهر ديانا حداد خلال تسجيل صوتي عبر برنامج «Et بالعربي» وتنفي اعتزالها الفن، قائلة: «شكرا لكل من اهتم وسأل عني، جمهوري الغالي لم أعتزل الفن ولكني أعيش مرحلة جديدة في حياتي كلها سلام وهدوء، وأخذت بريك لنفسي بعيدا عن السوشيال ميديا، ولمست مدى حب الناس لي والإعلام والميديا وجمهوري الغالي قد إيه خوفهم عليا، بشكركم على محبتكم، لكل من اطمأن وسأل عني أنا بخير، وأعمل على شغل جديد ورؤية جديدة ومتشوقة لكم كتير».

ورغم تأكيد الفنانة ديانا حداد على أنها لم تعتزل الفن وابتعادها فقط عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الشائعة التي تحيط بها تعيد إلى الأذهان قرارات اعتزال بعض الفنانين والفنانات لعملهم، وفي السطور التالية نستعرض أبرزهم.

أدهم نابلسي

كان المطرب أدهم نابلسي قد أعلن في ديسمبر 2021 اعتزاله الفن، وذلك خلال مقطع فيديو نشرة عبر حسابه بموقع الفيديوهات قال فيه: «أعلن خلال هذا المقطع، خبر سعيد بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، بالنسبة لي الهدف الذي أسعى من أجله، والحلم الذي كنت أنوي تحقيقه، هو فعل كل ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا، والتفرغ إلى تعاليم ترتيل القرآن والتجاويد».

وظهر الفنان أدهم نابلسي خلال الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله بشكلٍ جديد ومختلف مطلقا لحيته.

حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة هي الأخرى قررت الابتعاد عن الفن فجأة، بعد أن تزوجت من الداعية معز مسعود، لتعود مرة أخرى وترتدي الحجاب وتبتعد عن الأنظار مكتفية بالتفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر عدد من الأحاديث والآيات القرآنية.

حنان ترك

الفنانة حنان ترك هي أيضا فضلت العزلة والابتعاد عن الوسط الفني بعد ارتدائها الحجاب، واكتفت بأسرتها فقط، وتركت الفن لتعود الشهر الماضي وتعلن أنها ستتواصل مع جمهورها من خلال قناة لها تستعد لإطلاقها على «السوشيال ميديا».