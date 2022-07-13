إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بمدخل «عرب مطير» بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في حادث تصادم بين 3 سيارات، إحداها ميكروباص وسيارتين ملاكي، عند مدخل قرية «عرب مطير»، التابعة لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، حيث تم نقل المصابين للمستشفيات وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزيرالداخلية مدير أمن اسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 قرب مدخل قرية «عرب مطير»، دائرة المركز، ووجود عدد من المصابين، وأمر مدير الأمن بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية والدفع بعدد من سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث «عرب مطير»

بالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي، ونتج الحادث عن إصابة كل من: «أحمد م.»، 7 سنوات، مصاباً بكدمات بالجسم، و«عادل م.»، 6 سنوات، مصاباً بكدمات بالجسم، و«مرفت م.»، 6 سنوات، مصابة بكسر بالساعد الأيمن، و«نسمة م.»، 17 سنة، مصابة بكسر في العمود الفقري، و«مها أ.»، 37 سنة، مصابة بكسر في الذراع اليمنى، و«مصطفى أحمد»، 35 سنة، مصاباً بكسر بالقدم اليمنى، وجميعهم من مركز الفتح.

مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بأسيوط

من جانب آخر، لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى مشاجرة بينهما، على أثرخلافات قديمة بدائرة مركز منفلوط، في محافظة أسيوط، حيث تلقى مدير الأمن، اللواء عمر السويفي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقع مشاجرة بالأسلحة النارية، بدائرة المركز.

وعلى الفور، قامت قوات من الشرطة بالتحرك إلى موقع البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بسلاح ناري بين بيت «بيومي مبارك»، وبيت «همام»، أسفرت عن مقتل مواطن شاب يُدعى «رمضان محمد جابر»، 21 سنة من العائلة الأولى، كما أصيب شخص آخر من أفراد العائلة الثانية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.