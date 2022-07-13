محافظ أسيوط: غرفة عمليات لمتابعة التزام المواقف ومحطات الوقود بالأسعار الجديدة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة استقرار الأوضاع في جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، مع غرف العمليات الفرعية على مستوى جميع المراكز، عقب إقرار التعريفة الجديدة للأجرة للمواصلات الخارجية والداخلية، على خلفية إعلان وزارة البترول اليوم الأربعاء 13 يونيو 2022، تعديل أسعار المنتجات البترولية وفقا للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، وذلك للربع يوليو/سبتمبر 2022.

انعقاد غرفة العمليات والأزمات المركزية

وترأس العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، غرفة العمليات المركزية بحضور يحيى أبو رحمة، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومسئولي المواقف والتموين، وذلك لمتابعة المواقف ومحطات الوقود والتواصل باستمرار مع جميع رؤساء المراكز ومسئولي مديرية التموين وإدارات المواقف، والتأكد من مدى التزام سائقي السيرفيس بالتعريفة الجديدة المحددة وانضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوى تواجه المواطنين.

توافر جميع المنتجات البترولية

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع محطات الوقود بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنتجات البترولية متوفرة بكل المنافذ وفقًا للأسعار الجديدة، كما أن حركة السير بالمواقف طبيعية، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والجولات الدورية لمواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين واتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين.

أرقام ساخنة لشكاوى المواطنين

وناشد محافظ أسيوط، جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الأرقام الساخنة التي تم تخصيصها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم غرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.