«الدولار» يقهر «اليورو» ويسجل أعلى مستوياته خلال 20 عاما.. كم سعره؟

واصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع خلال تعاملاته مساء اليوم الأربعاء، 13 يوليو 2022، ليسجل أعلى مستوياته منذ 20 عامًا، متجاوزا بذلك العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مدفوعًا في ذلك بتفاؤل المستثمرين بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ووفقا لـ «تريدينج إيكونوميكس»، فإنَّه بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية تحرك مؤشر الدولار إلى أعلى ليصل إلى 108.59 نقطة بدلا من 107.9، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2002.

بيانات أسعار المستهلكين: التضخم في الولايات المتحدة يواصل الارتفاع

وسجلت بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر يونيو 2022 في الولايات المتحدة الصادرة اليوم، أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما، ما يعزز رفع الفائدة على الدولار خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع 1.3% خلال شهر

وتابعت، أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 1.3% لشهر يونيو الماضي بضغوط من مواصلة أسعار المحروقات والسلع الغذائية الارتفاع، متجاوزاً بذلك توقعات الاقتصاديين عند 1.1%.

سعر اليورو أمام الدولار يتراجع إلى 0.98

وفي المقابل، سجل سعر اليورو أمام الدولار تراجعًا خلال تداولات اليوم، ليواصل انخفاضه مسجلا 0.9998 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002، قبل أن يرتد مرة أخرى مرتفعا إلى سعر 1.0023 دولار بنهاية التعاملات.

كما كشفت «تريدينج إيكونوميكس»، عن تعرض اليورو، لضغوط على خلفية أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، ما جعل العملة الأوروبية الموحدة أقل جاذبية لدى المستثمرين.

وتتخوف الأسواق العالمية من مد فترة إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي الذي ينقل الغاز لألمانيا، رغم أنَّ الأسباب المعلنة هي «أعمال الصيانة السنوية»، إلا أنَّه تسبب في إرباك.

وعلى خلفية بيانات التضخم الأمريكية المعلنة اليوم، ترجح الاحتمالات مواصلة البنوك المركزية العالمية رفع أسعار الفائدة على عملاتها، خاصة في أوروبا وأمريكا، مع توقعات بزيادة مقدارها 100 نقطة أساس على الدولار خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر يومي 26 و27.