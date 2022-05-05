بنك «HSBC»: سعر الدولار سيرتفع كثيرا أمام اليورو قبل نهاية 2022

خفّض بنك HSBC، اليوم الخميس، توقعاته لليورو بشكل حاد، وقال إنه يتوقع أن تضعف العملة الموحدة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، وهو أول بنك استثماري كبير يعلن هذا التوقع.

كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وتبدو البيئة الاقتصادية بعد جائحة كورونا، والتي تضررت من الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا صعبة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، ما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على التباطؤ في تشديد السياسة مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أطلق دورة رفع أسعار الفائدة.

وأدى ذلك إلى رفع احتمالية انخفاض العملة الموحدة إلى مستويات لم تشهدها منذ عقدين، حسبما يقول بنك HSBC في تقرير، متوقعاً الوصول إلى هذه الخطوة بحلول الربع الرابع من عام 2022.

تحرك متكافئ العام المقبل

وقال الخبراء الاستراتيجيون في HSBC بقيادة دومينيك بانينغ للعملاء: «لقد واجه اليورو بالفعل ضغوطًا هبوطية أكثر مما توقعنا، لكننا نجد صعوبة في رؤية جانب إيجابي للعملة الموحدة في هذه المرحلة.. لذلك قمنا بتغيير توقعاتنا لتعكس وجهة نظر أكثر هبوطًا، ونرى اليورو مقابل الدولار يتحرك نحو التكافؤ في العام المقبل».

%9 تراجعا في العملة الأوروبية

وأشار البنك إلى أن أحدث التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 9% في سعر اليورو من التقدير السابق البالغ 1.10 دولار بنهاية عام 2022.

ويوم أمس الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة بواقع 0.50% بعدما رفع سعر الفائدة مرة سابقة في مارس 0.25% لمواجهة التضخم غير المسبوق منذ 40 عاماً، بحسب البيانات الأمريكية.