غرف عمليات بالمحافظات لمراقبة أسعار الانتقالات الداخلية وبين الأقاليم

شهدت المحافظات،اليوم ، تحركات مكثفة من جانب المحافظين وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية عقب صدور الأسعار الجديدة لمشتقات الوقود. وعقد المحافظون اجتماعات طارئة، صباح اليوم، مع الجهات المختصة فى كل محافظة لوضع الأسعار الجديدة لكل وسائل المواصلات، وتراوحت الزيادات فى تعريفة وأسعار المواصلات بين 5 إلى 7%، كما قرروا تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع فى جميع المواقف العمومية، وحركة البيع بمحطات الوقود للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار الجديدة التى تم إقرارها، إضافة للتأكد من التزام المحطات، وعدم المغالاة على المواطنين واستغلالهم.

«القاهرة»: 7.5 جنيه لفتح العداد للتاكسى الأبيض.. و50 قرشاً زيادة فى تذكرة النقل العام.. و75 قرشاً كحد أقصى للسرفيس

وفى القاهرة، قررت المحافظة تعديل تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى الأبيض بنسبة 7%، فى ضوء صدور قرار وزير البترول بتعديل أسعار بعض المنتجات. تراوحت الزيادة فى تعريفة السرفيس بين 25 قرشاً و50 قرشاً و75 قرشاً للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أوتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشاً، كذلك تم تعديل تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7%، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التاكسى الأبيض) لتصبح 7.5 جنيه لفتح العداد، و350 قرشاً لكل كيلومتر، بدلاً من 300 قرش، وتكون ساعة الانتظار بـ18 بدلاً من 17 جنيهاً، وتزيد بواقع 8.5 جنيه لكل ساعة إضافية بدلاً من 8 جنيهات. وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف حملات متابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن «عبدالعال» أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع باستمرار على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

«الجيزة»: ملصق بالأجرة على سيارات السرفيس والنقل

وفى محافظة الجيزة، اعتمد محافظها اللواء أحمد راشد، تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى، والسرفيس الداخلية والأقاليم. وقال «راشد» إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقاً للعدالة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5% إلى 7% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة. وأكد المحافظ أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة، وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة، وجهاز السرفيس.

ونوه «راشد» بضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لقرار لجنة التسعير التلقائى مع إعلان رقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أى مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة، وذلك لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

هدوء فى «الإسكندرية».. وتعليق التعريفة بمواقف الغربية.. وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة فى «أسيوط»

وفى محافظة الإسكندرية، شهدت مواقف المدينة هدوءاً وذلك بعد ساعات من تحريك أسعار البنزين الجديد، ورصدت «الوطن» حالة من الهدوء داخل موقف محطة مصر، بعد قرار تحريك أسعار البنزين. وأشار أشرف هاشم وجمال حسن، سائقان فى الموقف، إلى أنهما كانا يتوقعان هذا التحريك فى أسعار البنزين، خاصة بعد تحريكه مرتين هذا العام.

وفى محافظة الغربية، عقد المحافظ الدكتور طارق رحمى اجتماعاً مع اللواء علاء يوسف، مدير إدارة المواقف، والعقيد وائل حمودة، مدير إدارة المرور والمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، لبحث آليات تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات. وأشار «رحمى» إلى أن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات ستكون ما بين 5% و7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، وتم تعليقها بكافة المواقف.

وفى محافظة أسيوط، أصدر المحافظ اللواء عصام سعد قراراً برقم 1783 لسنة 2022، بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز.

وقال «سعد» إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع «استيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامى والخلفى.

وفى محافظة بورسعيد، أعلن المحافظ اللواء عادل يوسف الغضبان عن حملات على المواقف لضبط التعريفة، كما سيتم وجود متابعة مستمرة لتنفيذ قرار التعريفة الجديدة مع تلقى كل الشكاوى على مدار اليوم.