النقل تنفي تأثر حركة قطارات السكة الحديد والمترو بالعاصفة الترابية

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن حقيقة تأثر حركة القطارات بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالعاصفة الترابية التي تضرب البلاد، اليوم، وقد تتسبب في طقس عاصف يعيق الحركة العامة، قائلا إنّ هناك غرفة أزمات في الوزارة، تتابع سير القطارات في المرفقين عبر غرف العمليات بهما، وأنّ حركة القطارات لم ولن تتأثر بالعاصفة الترابية، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

الحالة الفنية للقطارات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ العاصفة الترابية لم يكن لها أي تأثير على سير حرك القطارات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، مؤكدا أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة قبل التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، موضحا أنّ هناك تعليمات مشددة بتنفيذ الإجراءات اللازمة ضد كورونا في المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار أوميكرون.

انتظام حركة القطارات رغم العاصفة الترابية

من جانبه، أكد المهندس حسام البسطويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة لـ«الوطن»، انتظام حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منذ صباح اليوم، رغم التقلبات الجوية والعاصفة الترابية، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، علاوة على تنفيذ إجراءات مشددة داخل المحطات، لمواجهة فيروس كورونا.

حركة مترو الأنفاق منتظمة وإجراءات صارمة ضد كورونا

وأشار أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لـ«الوطن»، إلى أنّ العاصفة الترابية لم تؤثر على سير القطارات، خاصة في المحطات الموجودة خارج النفق، مؤكدا أنّ جميع القطارات والمحطات معقمة تماما ضد فيروس كورونا، والشركة تدفع بقطارات إضافية على مدار اليوم إلى المحطات المزدحمة، خاصة التبادلية، لسحب كثافات الركاب ومنع وجود أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.