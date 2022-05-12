مخالفات تعرضك للغرامة بقطارات السكة الحديد والمترو.. تصل لـ420 جنيها

ملايين المواطنين يستقلون وسائل النقل المختلفة يوميا خاصة مترو الأنفاق وقطارات سكك حديد مصر، ويلتزمون بالتعليمات ويتجنبون بعض الأفعال التي تؤدي بهم إلى دفع غرامات المترو والقطارات.

ومنذ ساعات بدأت سكك حديد مصر تشغيل بوابات إلكترونية تفتح من خلال أكواد إلكترونية على التذاكر، وشددت على عدم السماح بدخول الركاب من بوابات دخول المحطة دون تذكرة وكمامة، مع تطبيق منظومة الحجز الجديدة.

غرامات المترو والسكك الحديد

وفي هذا الصدد، نستعرض فيما يلي أبرز غرامات المترو والسكك الحديد، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتختلف قيمة غرامات السكك الحديد، إذ تفرض غرامة فورية قدرها 25 جنيهًا عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات، دون تذكرة أو اشتراك.

70 جنيها في حال ضبط الشخص وهو يدخن داخل العربات أو بين طرقاتها وخلال رحلة القطار أو أثناء توقفه وبالمحطات.

50 جنيها في حال النزول أو الصعود من القطارات خلال انطلاقها، أو النزول في الأماكن غير المخصصة لذلك.

200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها.

200 جنيه قيمة غرامة الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها.

420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال.

50 جنيها غرامة إلقاء المخلفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

420 جنيها قيمة غرامة حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة والأذى.

50 جنيها قيمة غرامة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

غرامات المترو

تحصل 30 جنيها غرامة في حالة التدخين داخل عربات المترو والمحطات أو في حال ركوب العربات المخصصة للسيدات، أو إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

كما تحصل غرامة فئة 50 جنيها في حال الركوب دون تذكرة أو استخدام تذكرة سبق استخدامها، وفي حال تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

غرامة فئة 100جنيه في حال مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح أو التسول بالمحطات والقطارات أو عند لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح، أو في حال عبور شريط سكة المترو أو إساءة استعمال أجهزة ومعدات المترو أو إعاقة غلق أبواب القطارات.

كما تصل غرامة قيام الشخص بتأخير القطار لمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة.