الإعلان عن تفاصيل تيسير انتقال ذوي الهمم عبر محطات السكة الحديد والمترو

وقع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بشأن إتاحة محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق؛ لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لمتطلبات كود الإتاحة رقم «106» الذي يكفل تسهيل الممرات في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، وتوفير الكراسي المتحركة وعربات الجولف؛ لسهولة التنقل في المحطات، إذ تتحمل الوزارتين التكلفة المالية مناصفة.

وزير النقل: أولوياتنا ترتكز على خدمة المواطن المصري

وأكد «الوزير»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصري، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري إنشاؤها مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع وأتوبيسات BRT، التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، والمزودة بوسائل سمعية وبصرية وأماكن لذوي الإعاقة.

وأشار وزير النقل، إلى اتخاذ كافة الإجراءات، التي تكفل إتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو، وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة.

وزير النقل: البرتوكول مدته 5 سنوات ويجدد تلقائيًا

وأضاف، أن مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائيًا لمدة مماثلة، لافتا إلى ان البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، التي تختص بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة، وتأثيرها على الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة مع امكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة؛ لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف «القادرون باختلاف».

وأكدت «القباج»، أن الدعم السياسي والتشريع، الذي تم خلال السنوات الثلاثة الماضية، كان نقطة الانطلاق لتمكين ذوي الإعاقة، والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون تمييز.

توفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة

كما عرضت وزيرة التضامن، على الفريق كامل الوزير قنوات أخرى للتعاون، تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيري، بشكل مبدئي مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة، كما يشمل التعاون توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادي وقوع أية حوادث، قد تؤدي إلى بتر أعضاء.

وتم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين؛ للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021.