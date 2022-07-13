عماد أديب: محمد بن زايد «زعيم إنساني».. وخطاباته تمس القلوب

أشاد الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب، بأول خطاب رسمي للشيخ محمد بن زايد، منذ توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ذكر أن محمد بن زايد يُعد الرئيس رقم 3 في تاريخ الإمارات، وسبب إلقائه هذا الخطاب اليوم هو مرور 40 يوما على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات السابق، موضحًا أن محمد بن زايد بدأ الخطاب بكلمة فقدنا، وهذا يدل على لحمة وفاء عظيمة لأخية، كما أن بن زايد وجه رسالة في خطابه للعالم بأن الإمارات مستمرة في نفس نهج الرئيس المؤسس الشيخ زايد، والذي أرسى علاقات تقوم على فكرة عدم التمييز بناء على العرق والجنس واللون والطائفة والمذهب.

200 جنسية في الإمارات تعمل وتتعاون من أجل بناء هذه الدولة

وأضاف «أديب»، خلال لقائه عبر زوم من جدة، على شاشة «سكاي نيوز»، أن هناك 200 جنسية في الإمارات من المقيمين تعمل وتتعاون من أجل بناء هذه الدولة ومن أجل فائدة المنطقة، مؤكدًا أن نهج محمد بن زايد يُعد نهجا إنسانيا يقوم على فكرة التعاون بعيدًا عن العنتريات والصدامات، وبعيدًا عن التدخل في شؤون الغير وعدم السماح للغير بالمساس بالأمن القومي الإماراتي أو بسيادة دولة الإمارات، وبهذا فإن لغته إنسانية في المقام الأول، مؤكدًا أن الإمارات تتحدث عن التسامح، فكانت أول دولة خليجية تستقبل بابا الفاتيكان، وتتحدث عن التقارب والسلم في المنطقة وإيجاد حلول من خلال الحوار.

بن زايد لا يتحدث على أنه زعيم محلي

وأوضح الإعلامي والكاتب الصحفي، أن محمد بن زايد لا يتحدث على أنه زعيم محلي أو كزعيم للمنطقة بل زعيم إنساني، فهكذا يقدم نفسه للعالم منذ أن تولى أول مسؤولية له في 2003 ثم أصبح ولي للعهد في 2004، فهو في أي منصب سيكون متواجدًا فيه سيكون إنسانًا نبيلًا يتحدث عن كيفية دعم العالم وليس انشقاق، موضحًا أن بن زايد يؤكد دائما أن الإمارات دولة تؤمن بالحوار والسلام وتسوية الصراعات وتصفير المشاكل مستدلًا بحل الأزمة الإماراتية - التركية الأخيرة، فهو يقدم رؤيته بشكل بسيط بلا عنتريات، بل بأسلوب فلسفي نبيل يمس القلوب.