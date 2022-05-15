اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد

أجرى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، معبرا عن التهنئة لـ بن زايد، ولـ الشعب الإماراتي بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة من قبل «المجلس الأعلى للاتحاد»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس السبت، انتخب «المجلس الأعلى للاتحاد»، في قصر المشرف بالعاصمة الإماراتية «أبوظبي» بالإجماع محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

«بن سلمان» يتمنى التوفيق للرئيس الإماراتي في خدمة بلاده وشعبها

وتمنى ولي العهد السعودي، لـ محمد بن زايد، التوفيق لخدمة الإمارات وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، ومزيداً من الأمن والرخاء، فيما قدم الرئيس الإماراتي، شكره لـ بن سلمان، على مشاعره الأخوية الصادقة بين البلدين.

«قرقاش»: الإمارات ماضية بقيادة «محمد بن زايد» نحو مزيد من التقدم

بدوره، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الراحل، خليفة بن زايد، إن الانتقال السلس للسلطة في بلاده يعكس رصانة العمل المؤسسي، مضيفا في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن محمد بن زايد قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والمكانة الرفيعة إقليميا ودوليا.

وأضاف قرقاش، إن الإمارات واثقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، مشددا على أن بلاده ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، استقبل محمد بن زايد، في أبوظبي، سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية السعودية، وعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وفيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل خليفة بن زايد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».