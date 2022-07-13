نص كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: الإمارات ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات اليوم الأربعاء، كلمة إلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، عبر التلفاز، سلط فيها الضوء على منهج الدولة، وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.

وفيما يلي نص كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال «بن زايد» إن «شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها»، كما جاء فى نص كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

بن زايد: شعب دولة الإمارات محور اهتمامنا

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن منهج سعادة المواطن ورعايته سيظل الأساس في كل خطط الإمارات نحو المستقبل، موضحًا أن «سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعونًا للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها».

وجاء في نص كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن الدولة ستستمر في نهجها الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة؛ القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.

وأكد أن «دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه.. ونمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار للجميع».

ونوه بأن «شعب الإمارات أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت بنا، أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات،اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وثمن بن زايد «الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات، الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات».

اقتصاد دولة الإمارات اليوم من أكثر الاقتصادات قوة

وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات اليوم من أكثر الاقتصادات قوة ونموًا، قائلًا «القدرة التنافسية الاقتصادية وتطوير القدرات في العلوم أولوية بالنسبة لنا».

وتابع الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي، قائلًا «علينا اليوم مضاعفة الجهود لرفع مكانة الدول ومكتسباتها».