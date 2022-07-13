عايدة رياض ترد على منتقدي احتفالها في عيد الأضحى.. وتوجه رسالة مثيرة

ردت الفنانة عايدة رياض، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على بعض الأشخاص الذين هاجموها وانتقدوها، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن احتفالها وذبحها الأضاحي في عيد الأضحى.

وكتبت عايدة رياض: «أنا مسيحية وبحتفل بعيد الأضحى، أنا مش شايفة إن الموضوع كان مستاهل كل الضجة دي إطلاقا.. كوني مسيحية وبشارك في الأضاحي وباكل فتة وبنعيش أجواء العيد مع بعض، دي حاجة مش بتقلل مني أو حتى بتثير الجدل بالعكس ده شيء محمود جدا».

عايدة رياض: «خلي اللي يتكلم يتكلم»

وأضافت: «الذبح عموما موجود في كل الأديان السماوية وموجود في ديانتنا، وبنشترك كلنا وبنضحي وبنتجمع كالعادة وخلي اللي يتكلم يتكلم».

وأضافت عايدة رياض: «أنا متعودة على كدا من زمان وعمر ما حد كان بيسأل على ديانة حد إيه، الدين لله والوطن للجميع، وكلنا ف الآخر مصريين أخوات وأهل وصحاب وأحبة».

وأكملت: «مفيش فرق بينا إطلاقا، ولما حد كان بيتكلم كلمة مش كويسة عن الإسلام كنت بطلع أرد بنفسي، لأننا واحد يا جماعة مفيش فرق بينا، لأننا بنتشارك الوطن اللي بيجمعنا على المحبة والود وطول عمرنا إيد واحدة، وهنفضل إيد واحدة، واللي يقول غير كدا دول ناس فاضية، وأنا مش عايزة أدخل في جدل مع حد من دول».

عايدة رياض: ربنا يبعد عنا الفتن

واختتمت: «يا رب دايما متجمعين في الخير، ودايما أخوات وأهل وصحاب وجيران وحبايب، ودايما إيد واحدة، وربنا يخلينا لبعض، ويبعد عننا أي فتنة تفرقنا عن بعض».