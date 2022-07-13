زيارة جو بايدن لإسرائيل.. الاتفاق النووي الإيراني يتصدر المباحثات

شغلت زيارة جو بايدن لإسرائيل الإعلام العالمي، حيث يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في بداية جولة إقليمية تاريخية تشمل زيارة المملكة العربية السعودية.

وتعد زيارة جو بايدن لإسرائيل ثم السعودية رحلته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، ويلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الفلسطيني، بالإضافة إلى القادة الإسرائيليين والسعوديين.

وبعد الإعلان عن زيارة جو بايدن لإسرائيل، أعرب الفلسطينيون عن إحباطهم لأن الولايات المتحدة لم تفعل المزيد لهم منذ أن بدأت رئاسة بايدن في عام 2021.

وتتمثل أبرز المناقشات ضمن زيارة جو بايدن لإسرائيل على البرنامج النووى الإيراني .

بايدن يجرى محادثات الجمعة مع الرئيس الفلسطيني

وبعد هبوطه في مطار بن جوريون بتل أبيب بعد ظهر اليوم الأربعاء، نزل الرئيس الأمريكي على درجات سلم طائرة الرئاسة لتستقبله القيادة الإسرائيلية،وفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانيه.

وتحدث بايدن عن العلاقة العميقة بين الأمريكيين والإسرائيليين، قائلاً: «لست بحاجة إلى أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا في إشارة إلى الحركة السياسية التي يقوم عليها وجود إسرائيل».

كما تحدث عن دعمه المستمر لما يسمى بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يتصور قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، متابعا: «أعلم أنه ليس في المدى القريب».

ويلتقي الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي غدا الخميس؛ لإجراء محادثات من المتوقع أن يناقش خلالها الزعيمان التعاون الأمني ​​والأزمة النووية مع إيران.

ويفضل بايدن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب قبل أربع سنوات.

إسرائيل تريد وقف البرنامج النووي الإيراني

وإسرائيل التي تعتبر إيران أكبر تهديد لها تريد وقف البرنامج النووي الإيراني، فيما تقول إيران إن أنشطتها النووية كانت دائما سلمية بالكامل، لكن القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها غير مقتنعة.

ويجري بايدن يوم الجمعة المقبل، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ويكون هذا الاجتماع أعلى مستوى بين الولايات المتحدة والفلسطينيين منذ أن جمد الفلسطينيون العلاقات في الخلاف حول إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية «الهيئة التمثيلية الرئيسية للفلسطينيين» من قبل إدارة ترامب في واشنطن 2018.

ويريد الفلسطينيون من الولايات المتحدة، أن تفعل المزيد لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، التي كانت بمثابة سفارة فعلية للفلسطينيين قبل إغلاقها من قبل إدارة ترامب في عام 2019.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يقدم لابيد مبادرات دبلوماسية تجاه الفلسطينيين قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في نوفمبر، وقالت إدارة بايدن إنها ليست مستعدة بعد لإلغاء إغلاق القنصلية الأمريكية.

زيارة جو بايدن للسعودية

وبشأن زيارة جو بايدن إلى السعودية، يحضر الرئيس ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، قمة إقليمية في المملكة.